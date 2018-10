Iz posnetkov, ki so jih pridobili v uredništvu Televizije Slovenija (TVS), je razvidno, da so v zavodu z otroki ravnali surovo in skrajno neprimerno.

Kot poročajo, so otroke, stare od 11 mesecev do štiri leta, da se ne bi slišalo njihovega joka, prisilno umirjali tako, da so jih tesno povijali v rjuhe. Prizori na posnetkih razkrivajo, kako so otroka, tesno povitega tudi čez glavo, položili v posteljico in nanj položili vzmetnico. Otroke naj bi tudi prisilno hranili, je za televizijo pojasnila vzgojiteljica.

Kot je pojasnila, je bila ena od deklic trikrat ovita okoli glave in čisto rdeča, ko jo je našla. "Mislim, da bi se zadušila," je dodala. Pri hranjenju pa je po njenih besedah lastnica zavoda otroka prijela na način, da se ta ni mogel premikati, mu tlačila hrano v usta in mu, če mu je šlo na bruhanje, tudi to potisnila nazaj.

Kot je vzgojiteljica, ki je v zavodu delala približno tri tedne, še povedala za televizijo, je opozarjala na nepravilnosti že prvi teden svojega dela, ker to ni zaleglo, pa je začela dogajanje snemati, saj je vedela, da bo potrebovala dokaze. Minuli teden je staršem otrok pokazala posnetke in jim povedala, kaj se dogaja, in skupaj so šli na policijo.

Starši želijo sicer ostati anonimni, ena od sogovornic televizije pa je pretresena pojasnila, da je na posnetku, povita čez glavo in pokrita z vzmetnico njena 11-mesečna hčerka.

Zadevo že preiskujeta policija in inšpektorat za šolstvo, kar so potrdili na Policijski upravi Ljubljana in na ministrstvu za izobraževanje. Zavod je zdaj zaprt, saj so ogorčeni in močno prizadeti starši otroke že izpisali iz vrtca, navaja televizija, spletna stran zavoda pa tudi ne deluje več.

Obiskal jih ni še noben pristojni organ Javil se je predstavnik zavoda, ki je želel ostati anonimen. Kot zatrjuje, so sami zgolj nudili prostore vzgojiteljici, samostojni podjetnici, sicer novi najemnici, ki je varovanje otrok v teh prostorih prevzela v začetku septembra. Priznava sicer, da ji je lastnica zavoda včasih pomagala pri določenih "gospodinjskih" opravilih pri varovanju otrok, a zanika, da bi se kakorkoli neprimerno obnašala do otrok. Očitke je za TVS zanikala tudi sama. Predstavnik zavoda je poudaril še, da so imeli varstvo otrok v teh prostorih ob različnih vzgojiteljicah že od leta 2011 in da nikoli niso imeli nobenih pripomb niti pritožb. Po njegovih trditvah jih zaenkrat tudi ni obiskal še "noben pristojni organ".