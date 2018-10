V stalni skrbi za racionalno uporabo kmetijskih površin, vode in energije je podjetje Paradajz lahko zgled, da je mogoče združiti poslovno dejavnost in ekološko ohranjanje naravnih virov. Podjetje zaposluje 85 delavcev. Uspeh podjetja je dokaz, da smo slovenski kupci pripravljeni plačati višjo ceno za boljšo kakovost hrane.

Ambiciozna kmetijska zgodba

Ideja o gojenju paradižnika se je porodila Martinu Žigu, ki je k sodelovanju povabil dolgoletnega prijatelja Kristjana Magdiča, ki je tudi oče blagovne znamke Lušt. Kot finančna vlagatelja sta k projektu pristopila še Matjaž Satler in Aleš Okorn. Podjetje Paradajz, katerega poslanstvo je omogočiti Slovencem okusen in kakovosten paradižnik – kot da je vzgojen v domačem vrtu, je bilo ustanovljeno spomladi leta 2007. Do leta 2012, ko so v rastlinjakih na štirih hektarjih obrali prvo letino, 2000 ton paradižnikov, je bilo treba opraviti še veliko pripravljalnih aktivnosti.

Magdič in Žigo ter drugi so s svojo ambiciozno kmetijsko zgodbo pritegnili strokovnjake doma in v tujini, da so finančno podprli naložbe v nakup zemljišč, gradnjo rastlinjakov in opremo. Takratni župan občine Turnišče je s svetniki dopolnil občinske prostorske načrte, krajani pa so novemu podjetju do danes prodali 25 hektarjev zemljišč, ki so jih pripravili za poslovanje. Leta 2012 je Paradajz vstopil v Friško, podjetje za pridelavo zelenjave, kjer je leta 2017 povprečno 14,4 zaposlenega na 2,4 hektarja pridelalo za dva milijona evrov prihodkov zelenjave in je drugo največje slovensko podjetje v dejavnosti.