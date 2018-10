Obiskovalce paviljon navduši s tradicijo, naravnimi danostmi, lepoto krajine in mirom pokrajine ob Muri. »Da gostje Pomurje odkrivajo naprej in globlje – z obiskom turističnih kmetij, termalnih kopališč, z odkrivanjem vinorodnih gričev, panonske lepote naših mest in vasi, z uživanjem naših vin in dobrot,« pravijo v Razvojnem centru Murska Sobota, ki si kot regionalna razvojna agencija prizadeva, da bi regija v polni meri izkoristila skupne priložnosti, ki jih odpira objekt.

Po postavitvi paviljona se nadaljuje urejanje okolice in jezerskih brežin s prireditvenim prostorom, motoričnim parkom in sprehajalnimi stezami. Kakovost jezerske vode omogoča nadaljnji razvoj raznovrstnih vodnih športov in aktivnosti ob vodi. Projekt je steber prihodnjega turističnega in poslovnega razvoja Pomurja, saj prinaša priložnosti lokalni skupnosti, ponudnikom turističnih vsebin, podjetjem, kulturnim ustanovam, društvom in vsem, ki ustvarjajo pestro pomursko ponudbo. Biti prepoznavni po tistem, zaradi česar je Pomurje unikatno in posebno, je želja partnerjev projekta, ki želi postati ogledalo vrhunske turistične ponudbe Pomurja.

»Slovenija se je z arhitekturno zasnovo paviljona in predstavitvijo na Expo Milano povzpela v svetovni vrh. Rezultati, tako z vidika prepoznavnosti države, po številu obiskovalcev ali po visoki ravni razstavljavcev in organizatorja – Spirit Slovenija, se merijo v presežnikih. Dosežek je tudi, da smo kot ena redkih svetovnih držav paviljon ponovno postavili in umestili v novo okolje,« povedo v podjetju Lumar, ki je objekt zgradilo po načrtih arhitekturnega biroja SoNo arhitekti. »Tako bo paviljon postal novi dom idej, priložnosti in doživetij v Pomurju. V Lumarju smo ponosni, da s partnerji, s povezovanjem in sodelovanjem, soustvarjamo rast in razvoj.« rš