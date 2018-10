Stampal SB je razvojni dobavitelj v industriji avtomobilov, med drugim za Porsche, McLaren, Maserati, Lamborghini in Ferrari, motociklov za BMW, KTM, Ducati, Moto Guzzi, Triumph, Aprilia itd., koles (Campagnolo itd.) in kompresorjev. Njihova konkurenčna prednost je hitrost dobave in kakovost kovanih izdelkov, zaradi česar gazela iz Slovenske Bistrice dosega nadpovprečne svetovne cene.

Lani skoraj 14 milijonov evrov prihodkov

Začetki podjetja Stampal segajo v leto 1999, ko so v družbi Impol z italijanskim partnerjem Stampal Borgaro, Italija ustanovili podjetje Stampal SB. Tako so moči združili podjetja skupine Impol, ki so bogata z izkušnjami pridobivanja in iztiskovanja aluminija, ter Italijani z izkušnjami kovanja aluminija. Italijanski partner je sčasoma zašel v težave in prodal svoj delež podjetju Stampal SB. Leto dni po ustanovitvi podjetja je 33 zaposlenih ustvarilo tri milijone evrov in pol, od takrat pa do danes so zaposlili nove sodelavce in občutno povišali prihodke. Lani je tako 59 zaposlenih ustvarilo skoraj 14 milijonov evrov celotnih prihodkov.

Direktor Urh Knuplež je zelo ponosen na razvojno pot podjetja, v katerem jim je uspelo skoncentrirati znanje in izkušnje, postali so fleksibilni in odzivni ter, kot poudarja, izdelke optimizirajo v relativno kratkem času. Zaradi strateške oziroma lastniške povezave z dobaviteljem surovine Impolom, kvalitetnih zlitin in znanja tehnologov in metalurgov v podjetju Stampal SB zagotavljajo izredno hitro pot od ideje do izdelka pri kupcu – v do dvanajstih tednih.