Da bi dosegli podnebne cilje in izpolnili obljube, ki jih je Evropska unija dala mednarodni skupnosti, bodo morali avtomobilski proizvajalci zmanjšati izpuste toplogrednih plinov (TGP) iz novih vozil za 20 odstotkov do leta 2025 oziroma za 40 odstotkov do leta 2030. Evropski poslanci so včeraj v Strasbourgu tudi odločili, naj 35 odstotkov vseh novih vozil leta 2030 predstavljajo električni oziroma hibridni avtomobili.

Novi standardi bodo v pomoč tudi Sloveniji, ki si je pri EU izprosila povečanje izpustov TGP iz prometa za 27 odstotkov do leta 2020 v primerjavi z i