Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki so člani Rotary kluba Ljubljana s predsednikom kluba Edvardom Škodičem na čelu konec septembra predali petnajst originalnih Jakčevih skic skupaj z zbirko kratkih verzov. Na skicah je umetnik upodobil člane Rotary kluba med letoma 1934 in 1941, medtem ko zbirko verzov sestavljajo kratki verzi o članih kluba, ki so jih prav člani spesnili drug o drugem in jih recitirali na svojem jubilejnem, 400. sestanku leta 1939, so sporočili iz Rotary kluba Ljubljana.

V klubu so ob tem dodali, da je Božidar Jakac verze ohranil kot spomin na svoje članstvo in prijatelje v Rotary klubu. Tudi sam je bil namreč član kluba med letoma 1934 in 1941. »Skice skupaj z verzi izražajo pomemben košček v mozaiku življenja Božidarja Jakca. Rotary klub mu je veliko pomenil, saj je bil prek njega v stiku s svetom, drugimi klubi po svetu in v zelo raznolikem prijateljskem okolju v klubu. Statut kluba je dovoljeval samo dva člana istega poklica v klubu, kar velja še danes kot pravilo v strukturi članstva Rotary klubov,« je pojasnil predsednik kluba Edvard Škodič.

Skice so v klubu dobili prek svojega člana Petra Breznika, ki se je osebno poznal z Tatjano Jakac. Osebno mu jih je izročila ob ponovni ustanovitvi Rotary kluba Ljubljana leta 1990. Prvič so skice javnosti predstavili v jubilejni knjigi, s katero so zaznamovali dvajset let kluba, pet let kasneje pa so nekatere od petnajstih portretov reproducirali še na stenah klubske sobe v ljubljanskem hotelu Union. žir