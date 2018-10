Igor Šimac, avtor knjig Dežele sveta in Poslovne navade sveta: Slovenija, država, ki je sto kilometrov od Benetk

»Na Švedskem hodijo na sestanke v puloverju. Če prideš v Ikei na sestanek v obleki, te bodo vsi čudno gledali. V Veliki Britaniji pa obleka šteje ogromno in tam velja pregovor Oscarja Wilda, da nikoli nisi preveč izobražen ali predobro oblečen. Najboljši je maksimum,« enega od primerov, ki je le kaplja v morje razlik med navadami in običaji posameznih narodov oziroma držav, navaja Igor Šimac, avtor vodnikov Poslovne navade sveta in Dežele sveta. V prvem svetuje, kako poslovati s tujci in kaj vse je treba vedeti o njihovi kulturi, da boste uspešno sklenili posel z njimi, v drugi pa na dobrih 800 straneh po posameznih državah izpostavlja vse, na kar morate biti pozorni, da bo potovanje minilo brez zamer in žalitev in boste državo izkusili čim bolj avtentično.