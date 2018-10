Koliko občin je prav?

Zadnje čase v medijih sledim debatam o občinah, pravkar je festival, pardon, kongres občin v Rimskih Toplicah o regijah in pomanjkanju domov za starejše. Nihče od politikov ali medijev pa nikoli ni odprl teme o številu občin v dvomilijonski državi, kar se mi zdi krucialno vprašanje organizacije države. Slišim namige o regionalnih upravnih centrih, ki naj bi bili komunikacija med občinami in državo, kot smo včasih imeli medobčinske uprave, sekretarje… Kaj pa če bi problem prevelikega števila občin in premajhnega števila domov za ostarele povezali? Morda bi slednjega rešili in naselili starejše občane v »bivše« občinske zgradbe in birokracijo prekvalificirali v negovalce.