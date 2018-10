Ta neorganiziranost velja kar na splošno v zdravstvu, pa ni važno, ali je to Onkološki inštitut, Očesna klinika v Ljubljani ali Poliklinika. Pa bom začel kar na Očesni kliniki. Tja sem osem let hodil dvakrat na leto na kontrolo v glavkomsko ambulanto. Ne vem, ali se je kdaj zgodilo, da sem bil prej na vrsti kot po dveh urah čakanja, čeprav sem bil naročen na primer ob 10. uri. Ugotovil sem, da se to predvsem dogaja zaradi pacientov, ki se ne držijo naročene ure, ampak pridejo prej in so zato tudi prej na vrsti. Kako enostavno bi rešili ta problem, ko ne bi na kartone dajali zaporednih številk, kot so ljudje prihajali in se vpisovali, pač pa naj bi v ambulantah imeli sezname naročenih za vsak dan posebej in bi paciente klicali v ambulante tako, kot so naročeni, in ne, kot so se vpisovali. Na tak način bi tudi paciente vzgajali, da bi se držali naročenih ur.

Moje opozorilo je bilo zaman. Nekoč mi ena od sester v tej ambulanti pove, da če kdo pripelje na primer očeta na pregled zjutraj, ko gre v službo, čeprav je on naročen denimo šele ob 11. uri, tega človeka ne morejo pustiti toliko časa čakati, vse nas druge pa očitno lahko. Če imaš »srečo«, te na tej kliniki še okužijo s kakšnim virusom, kot so mene in še marsikoga.

Na Polikliniki, na plastični kirurgiji, sem bil 19. septembra 2018 ob 10. uri naročen na pregled. Po 10.30 sem začel opažati, da kličejo v ambulanto ljudi, ki so prišli za menoj. Ko je naslednjič prišla ena od sester na hodnik in poklicala naslednjega, sem jo povprašal, kdaj bom pa jaz na vrsti ob dejstvu, da kliče v ambulanto ljudi, ki so prišli za menoj in so bili zagotovo tudi kasneje naročeni. Ob 11. uri so končno poklicali tudi mene. Peljala me je v 1. ambulanto ob sobi za administracijo in zagrnila zaveso, kjer sem čakal naslednjih 25 minut in vmes poslušal sestrski »debatni krožek«. Po 25-minutnem čakanju za zaveso sem slišal eno od sester: Joj, doktor, na tega gospoda smo pa čisto pozabili. Bravo, očitno so imele toliko dela same s seboj, da na pacienta kar pozabijo. Ob tem sem se tudi vprašal, zakaj so bile ob dveh zdravnikih kar tri sestre, v UKC pa jih primanjkuje.

Onkološki inštitut. Tja me je zdravnik poslal na odvzem tkiva, ker se mi je na roki naredila cista. Rečeno mi je bilo, naj kar grem tja in bom takoj na vrsti. Ker pa mislim, da je bilo ura že okoli 13., sem tja poklical, kjer so mi rekli, da se moram naročiti. Naročen sem bil čez nekaj dni ob 11. uri. Ko pridem tja in se vpišem, opazim pred ambulanto zopet isto, da so bili ljudje, ki so prišli za menoj, na vrsti pred menoj. Ko končno pridem na vrsto, zdravnici povem nekaj krepkih. Njen izgovor je bil, da so imeli pred menoj prednost vsi tisti, ki niso bili naročeni in so prišli direktno od zdravnika, ki jih je napotil, kot bi lahko storil tudi jaz, če ne bi nekaj dni prej poklical, in za kazen sem moral dvakrat v mesto in še dlje čakati, kot bi sicer.

Ste se zaposleni v zdravstvu kdaj vprašali, koliko delovnih ur je izgubljenih zaradi nepotrebnega čakanja, ki je posledica vaše slabe organizacije?

Janez Zupan, Domžale