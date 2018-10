V moški konkurenci poletne sezone so tako od predvidenih enajstih posamičnih tekem izpeljali devet. Na njih je največ točk (555) zbral Rus Jevgenij Klimov, ki je dobil tudi tekmo v Courchevelu. Drugo mesto v skupnem seštevku je zasedel Nemec Karl Geiger s 416 točkami in zmagama v Rašnovu, tretje mesto pa je osvojil Poljak Piotr Zyla s 382 točkami.

Najboljši Slovenec je bil Timi Zajc na 13. mestu s 142 točkami, potem ko je nastopil le na petih tekmah, najvišje pa je bil v Courchevelu tik pod odrom za zmagovalce. S skupno 31. mestom in petim mestom v Hakubi se lahko pohvali Jurij Tepeš, Anže Lanišek je nanizal dve uvrstitvi med dvanajsterico, Jaka Hvala dve med petnajsterico, točke pa so vpisali še Tomaž Naglič, Robert Kranjec, Domen Prevc, Rok Tarman in Bor Pavlovčič.

»Po samih rezultatih sezona ni bila nič posebnega z izjemo Timija Zajca. Na tekmah smo zelo prevetrili poletno ekipo. Testirali smo tekmovalce, vsak je dobil svojo priložnost. Res pa je, da smo bili pod pričakovanji, a sem optimističen za zimsko sezono. Na razpolago imamo še natanko en mesec in pol, da se še marsikaj postoriti tako na področju tehnike kot motorike in tekmovalne opreme. Nekaj časa imamo, če smo dobro delali, lahko še to izboljšamo, izbrusimo. Mislim pa, da se je pokazalo, da imamo nekaj fantov, ki so sposobni biti v svetovnem vrhu,« je poletno sezono ocenil glavni trener Gorazd Bertoncelj.

Vroča tema letošnjega poletja so bili znova tekmovalni dresi, saj vse do zadnjih tekem ni minila serija, ko kontrolorji ne bi kar po vrsti diskvalificirali velikega števila tekmovalcev.

Ema Klinec še nikoli boljša

Sara Takanashi je dobila tudi sedmo izvedbo tega tekmovanja. Najboljša Slovenka Ema Klinec je skupno zaostala le za izvrstno Japonko. Vrhunec za najboljšo Slovenko je bil v Čajkovskem, ko je ugnala vso konkurenco ter drugič zmagala v svoji karieri. Skupno tako visoko nobena izmed slovenskih tekmovalk še nikoli ni bila. Do letos je med najboljšo trojico končala le Katja Požun, ko je bila leta 2013 na tretjem mestu.

Slovenke so v pokalu narodov znova zaostale le za Japonsko, tako kot že lani, leta 2015 in 2014. Vse izvedbe je dobila Japonska, slovenska reprezentanca je bila leta 2013 še tretja.

»To mi pomeni potrditev tega, da zmorem biti pri vrhu in predvsem to, da smo na pravi poti. To kar delamo na treningih, se kaže tudi na tekmi. To je vse. Najpomembnejši so skoki, rezultat pa je pika na i, kateremu se lahko nasmehneš in greš potem nazaj na trening, da še naprej osvajaš takšne rezultate oziroma delaš dobre skoke,« je bila zadovoljna Ema Klinec.

Odkritje poletja je v slovenski reprezentanci zagotovo mlada Jerneja Brecl, na koncu skupno na 11. mestu. Špela Rogelj je skupno končala tik za njo na 12. mestu. Tik za najboljšo petnajsterico je sezono na plastičnih skakalnicah končala Urša Bogataj. Nika Križnar je bila 18. Šesta Slovenka Katra Komar je skupno osvojila 34. mesto.

»Občutki so v redu. Predvsem sem zadovoljna z zadnjim delom poletja, ko sem prenesla tudi tiste stvari, za katere smo se dogovorili, da jih moram prenesti na tekmo. Spremenila sem star način priprave na tekmo, ki mi očitno ni odgovarjal, saj sem v preteklosti imela težave s finalnim skokom. Tako je bilo tudi večino poletja, a nato je bilo v redu. V tem primeru bi se zahvalila trenerjem in ekipi, da smo s poletjem uspešno zaključili in zdaj je na nas, da se uspešno izpilimo do zime,« je sporočila druga skakalka poletja Ema Klinec.