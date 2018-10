Putin je Skripala ob robu gospodarskega foruma v Moskvi najprej oklical za "ničvredneža". »Je le vohun, izdajalec domovine,« je dodal.

Upokojeni polkovnik Skripal je bil zaradi vohunjenja za Veliko Britanijo leta 2006 na vojaškem sodišču v Rusiji obsojen na 13 let zapora. Od leta 2010, ko ga je Moskva skupaj s še tremi zaporniki izpustila v zameno za deset ruskih vohunov, ki jih je prijela ameriška FBI, ima azil v Veliki Britaniji.

Sergeja Skripala in njegovo hčerko so 4. marca našli nezavestna na klopi v angleškem Salisburyju. Oba sta za las ušla smrti in trenutno prebivata na skrivni lokaciji. Njuna zastrupitev je sprožila hudo diplomatsko krizo med Zahodom in Rusijo.

London je v začetku septembra za napad na Skripalova obtožil dva pripadnika ruske vojaške obveščevalne službe GRU. Voditelji Velike Britanije, ZDA, Nemčije, Francije in Kanade pa so nekaj dni kasneje v skupni izjavi izrazili »polno zaupanje« v britansko stališče.