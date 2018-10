Proračun za leto 2019 je DZ sprejel že novembra lani, ko je za vse proračunske uporabnike skupaj predvidel 9,7 milijarde evrov porabe, medtem ko naj bi se v državno blagajno steklo skoraj 54 milijonov evrov več. V skladu s poslovnikom državnega zbora mora vlada morebitne spremembe teh načrtov poslancem predlagati najpozneje do 1. oktobra.

Po besedah finančnega ministra bodo poslanci osnutek proračuna prejeli v dobrem tednu dni. »Vlada ga mora obravnavati že naslednji četrtek, če ga hoče pravočasno posredovati Evropski komisiji,« je danes na seji komisije DZ za nadzor javnih financ povedal Bertoncelj. Rok za predložitev proračunskih osnutkov Evropski komisiji je za vse države članice območja evra 15. oktober.

Še pred tem se bodo neuradno v ponedeljek pri premierju Marjanu Šarcu sestali predsedniki koalicijskih strank in vodje poslanskih skupin ter generalni sekretarji. Glavna tema srečanja bo sestava državnega proračuna.

V osnutku sprememb proračuna bo finančno ministrstvo navedlo prioritete za leto 2019, o podrobnostih pa Bertoncelj danes ni govoril. Je pa zatrdil, da bo na položaju ministra za finance vsekakor spoštoval zakon o fiskalnem pravilu, ki narekuje najvišji obseg izdatkov in ciljni saldo vseh javnih blagajn. »A moram opozoriti, da vse ekipe na vladi in ministrstvih še niso sestavljene in se še nismo uspeli dogovoriti o vseh prioritetah,« je dodal.