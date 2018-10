V Sloveniji je približno 2500 zdravnic in 20.000 medicinskih sester. Toliko oseb ženskega spola je zaposlenih tudi v gostinstvu, na področju izobraževanja jih je 50.000. Dosti redkejši pojav so dekleta, ki sodijo nogometne tekme. Ob svojem rednem delu ali študiju se jih s tem ukvarja 40. Med njimi jih je šest s statusom mednarodne sodnice, od tega so štiri pomočnice in dve glavni mednarodni sodnici. Prva je ta naziv leta 2005 pridobila Tanja Subotić, ki ji sojenje tekem že 20 let predstavlja zadovoljstvo in zadoščenje.