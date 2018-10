V trčenju vlaka in osebnega avtomobila poškodovan 33-letnik

Danes nekaj po 8. uri sta na nezavarovanem železniškem prehodu v Prvačini trčila tovorna lokomotiva in osebni avto. 33-letni voznik osebnega avtomobila je po nesreči predvidoma huje poškodovan ostal ukleščen v vozilu. Po tistem, ko so ga gasilci rešili iz vozila in so mu reševalci nudili zdravniško pomoč, so ga odpeljali v šempetrsko bolnišnico.