Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so policisti policijske postaje Šiška v petek pri opravljanju nadzora na Tacenski cesti v Ljubljani 33-letnemu vozniku zasegli približno 300 gramov konoplje in 2750 evrov gotovine.

V kasnejši hišni preiskavi v okolici Ljubljane, kjer ima prijavljeno prebivališče, pa so odkrili še približno kilogram te rastline in prostor ter pripomočke za njeno gojenje. Vozilo in predmete so 33-letniku zasegli ter mu odvzeli prostost. Pri preiskavi vozila pa so našli še dodatnih 4000 evrov gotovine.

Na Litostrojski cesti v Ljubljani pa so odvzeli prostost 23-letnemu Ljubljančanu, pri katerem so našli 13 vrečk konoplje in 15 vrečk mefedrona, namenjenih za nadaljnjo prodajo. Opravili so tudi hišno preiskavo na naslovu, kjer ima prijavljeno bivališče, a prepovedanih predmetov niso našli.

Oba osumljena so zaradi utemeljenih sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki jima je odredil pripor. Oba sta bila v preteklosti že obravnavana za tovrstna kazniva dejanja, so še sporočili s policije.