Avstralija je sicer davek na dobrine in storitve (GST) za tampone in higienske vložke uvedla leta 2000, češ da tamponi niso nujno potrebni izdelki. Medtem ko so za kondome, sončno kremo in tudi viagro davek že ukinili, se ga pri higienskih izdelkih za ženske obdržali. Vlada je bila zato deležna številnih kritik, češ da je to seksistično, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Trenutna vlada pod vodstvom Scotta Morrisona pa je uvidela, da je treba zadevo reformirati. Tako je premier nedavno dejal, da ženskih higienskih proizvodov niti ne bi smeli vključiti v sistem GST, ko so vpeljali ta davek. Avstralski finančni minister Josh Frydenberg je pojasnil, da je reforma tega področja nujno potrebna. »Zdrava človeška pamet je zmagala,« je dodal.