Mislim, da se Slovenci še ne zavedajo potenciala instagrama – oziroma ne dovolj. Poznajo in obvladajo vsakodnevno uporabo in osnovne funkcije, a bi lahko naredili še veliko več, predvsem z vidika marketinga in prepoznavnosti, ki jo to družbeno omrežje lahko prinese. Na instagramu lahko uspeš ne glede na to, iz kako majhne države si, kar je zagotovo spodbudno. Z dobro idejo imaš danes na instagramu odprta vrata v ves svet.

Vse se je začelo pred dvema letoma, ko sem kot zbirateljica po duši ustvarila inspiracijski profil, na katerega sem začela nalagati lepe fotografije s področja mode in življenjskega stila. Na njem sem delila vsebine znanih blogark. Želela sem si doseči magično mejo, ko pri številki sledilcev zraven dobiš slavni »k« (10k = 10.000, op. p). Ogromno sem raziskovala, se izobraževala na internetu, youtubu in drugje, iskala odgovore na vsa vprašanja, kako čim hitreje zrasti na instagramu. Preizkusila sem ogromno strategij in se naučila ločiti tiste res koristne od nepreverjenih teorij in špekulacij. Ko sem dosegla mejo »10k«, sem želela še več in tako imam danes profil z več kot 150.000 aktivnimi sledilci. Zame je instagram kot igra. Na vsakem nivoju, ki ga dosežeš, pridobiš nove sledilce in se naučiš nečesa novega. Vse pridobljeno znanje želim deliti z drugimi in jim pomagati, da svet prepozna in spoštuje njihovo delo in strast, pa kar koli že to je.

Prav vsak posameznik, podjetje ali znamka. Najprej je treba zastaviti dobro osnovo, to je videz in opis profila, ter se naučiti ustvariti kakovostno vsebino, ki je vredna dvojnega klika. Nato pride na vrsto strategija za rast profila. Zavedati se je treba, da si z instagramom najprej zgradite prepoznavnost, nato šele pride do direktne prodaje. Je pa danes za oglaševalce (ponudnike izdelkov in storitev) platforma že tako dodelana, da omogoča zares ogromno funkcij za promocijo, tudi za direktno komuniciranje s sledilci, ki so vaše potencialne stranke. Ne glede na posel boste ljudi, ki jih vaš produkt zanima, zagotovo našli na instagramu. Zato je nujno, da se tam pojavljate, in to redno. Je pa tudi res, da več truda ko vložiš, več se ti povrne. Upravljanje instagrama je lahko tudi popolnoma samostojna služba, kar so uspešna podjetja hitro prepoznala, zato so danes v prednosti.

Pravzaprav gre za zelo podobno strategijo. Če prodajaš produkt, moraš to zagotovo početi na prijazen in nevsiljiv način, morda celo tako, da na prvi pogled ni videti kot tipični oglas. Veliko lahko dosežeš z dobro fotografijo, kjer produkt izstopa že sam od sebe. Za oboje je sicer pomembna pristnost, prikaz osebnosti in kakovost vsebine. Vplivneži, ki so danes medij, prek katerega se oglašuje produkte, seveda prodajajo te produkte, ampak prodajajo tudi sebe, saj z vsakim sodelovanjem gradijo svojo persono. Če sledilci opazijo, da so pripravljeni promovirati praktično kar koli, bodo hitro izgubili zaupanje. Ljudje bolj kot oglasom verjamemo ljudem, a zato je treba biti še toliko bolj previden, kaj prodajaš. Produkte in njihove ambasadorje se danes hitro enači, zato se prodaja ideje oziroma koncept določenega življenjskega stila.

Težko je postaviti točno lestvico najuspešnejših Slovencev na instagramu (zgolj glede na številko sledilcev), saj poleg mojega inspiracijskega profila obstajajo tudi drugi, za katere večina sploh ne ve, da jih vodijo Slovenci. Statistika se hitro spreminja, med znanimi pa so tudi uporabniki, ki so sledilce kupovali in jih jaz na seznam najraje ne bi uvrščala. Ravnokar je milijon sledilcev dosegel Luka Dončić, ki je tako, z izjemo Melanie Trump, ki pa profila ne vodi sama, verjetno najprepoznavnejši Slovenec na Instagramu. Sledijo mu imena, kot so nogometaš Jan Oblak, fitneška modelka Valerija Slapnik, blogarka Maja Malnar in plesalka Nika Kljun.

Dejansko zmagajo trdo delo, želja in unikatnost. Ni važno, kdo si in kaj počneš, imaš pa veliko več možnosti, če objavljaš nekaj, kar te resnično veseli, in če se zavedaš, da moraš temu posvetiti kar nekaj časa in dela. Z znanjem, preverjenimi metodami, triki in nekaj skrivnostmi je seveda to mogoče v krajšem času. Mlajšim uporabnikom včasih hitreje uspe zgolj zato, ker si instagram vzamejo kot zabavo in si brez obremenjevanja zgradijo veliko bazo ljudi, nato pa lahko s tem počnejo, kar koli pač želijo. Če se lotimo instagrama »na silo« in kot neke obveze, potem nam bo vsako delo odveč, kar se seveda pozna. Če imate podjetje in želite biti prisotni na instagramu, je zato bolje, da ta del oglaševanja prepustite nekomu, ki si tega dela želi ter bo ustvarjalen, priden in interaktiven.

InstaCoach je nastal kot podpora slovenskim uporabnikom instagrama, ki si želijo nečesa več. Aplikacija je bila na trg poslana kot produkt brez navodil za strateško uporabo. Tu vstopim jaz. Ker je težko poznati ozadje delovanja instagrama in ker se platforma tako hitro spreminja ter napreduje z novimi posodobitvami in funkcijami, pomagam uporabnikom, da se lažje znajdejo, so ažurno obveščeni in dosegajo boljše rezultate. Moja primarna dejavnost so izobraževanja ena na ena, kjer za posamezno stranko pripravim analizo profila in strategijo za objavljanje vsebin. Izobražujem tako posameznike kot start-up ekipe in marketinške oddelke velikih podjetij.

Na podlagi statistike menim, da se ne bo kaj kmalu ustavil. Nehvaležno je sicer napovedovati, kdaj pride neka nova zadeva in izrine obstoječo aplikacijo. Kaže mu dobro, res pa je, da trg postaja prenasičen, zato bo zagotovo še prišlo do sprememb. Pretresena ob novici, da sta odpoved dala oba ustanovitelja podjetja Instagram, se sprašujem, kaj to pomeni za njegovo prihodnost. Od začetka so me navduševale njune kreativnost, ideje in vizija, kar bo velik izziv za naslednika.