Po poročanju francoskega radia Franceinfo so 46-letnika, ki zaradi več oboroženih ropov velja za enega najnevarnejših francoskih kriminalcev, prijeli davi v kraju Creil okoli 40 kilometrov iz Pariza. Pri tem so zasegli tudi orožje. V iskalni akciji je sodelovalo okoli sto policistov.

Faid je 1. julija pobegnil iz zapora v kraju Reau 80 kilometrov jugovzhodno od Pariza, kjer je prestajal 25-letno zaporno kazen zaradi oboroženega ropa. Pomagali so mu trije oboroženi pajdaši. Dva sta oborožena in zamaskirana s pomočjo dimnih bomb vdrla v zapor in tamkajšnji prostor za obiske, kjer se je Faid pogovarjal z bratom. Skupaj so pobegnili s helikopterjem, v katerega so se vkrcali na dvorišču zapora. Spektakularna akcija je trajala le nekaj minut.