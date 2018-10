Povod za ukrepanje disciplinskega organa krovne nacionalne nogometne organizacije je bilo nedeljsko dogajanje na tekmi v Murski Soboti, ki so jo presenetljivo proti vodilni ekipi prvenstva dobili nogometaši Mure s 4:1.

Navijači Mure so zmago nad Mariborom proslavili tudi z neprimernim in nešportnim vedenjem, prižiganjem bakel na tribuni, a je disciplinski sodnik pri izreku kazni upošteval olajševalne okoliščine in pisno opravičilo kluba. Muro je tako kaznoval s plačilom 150 evrov globe.

Več, 850 evrov, bo moralo seči v blagajno vodstvo Maribora. Pri nešportnem vedenju Viol na tekmi disciplinski sodnik ni našel olajševalnih okoliščin.

V blagajno bodo morali seči tudi pri aktualnem državnem in pokalnem prvaku iz Ljubljane. Med prestopki navijačev Olimpije je bilo standardno prižiganje bakel na tribuni, dodatno pa so se Green Dragons »izkazali« z žaljivim skandiranjem sodniku na nedeljski tekmi v Stožicah, ki se je končala z 1:1. Ljubljančani so tako prejeli račun za plačilo 1650 evrov.