Za umirjeno načrtovanje in izvedbo takšnega projekta potrebujete približno dva meseca. Če toliko časa nimate na voljo, lahko vsaj nekaj dela opravite sami in tako skrajšate čas izvedbe. V lastni režiji se lahko na primer lotite demontaže pohištva in zaščite prostorov, skozi katere bodo hodili izvajalci. Čas izvedbe vam bo skrajšal tudi nakup materiala, ki je na zalogi pri trgovcih, saj se tako izognete dolgemu dobavnemu roku. Vsekakor pa je izvedbo strojnih in elektroinštalacij priporočljivo prepustiti usposobljenim strokovnjakom. Pri nakupu kopalniških elementov se splača investirati v kopalniške elemente uveljavljenih blagovnih znamk, saj si s tem zagotovite brezhibno delovanje, možnost servisiranja, dobave nadomestnih delov in možnost nadgradnje.

Potrebovali boste zidarja, vodovodnega inštalaterja, električarja in polagalca keramičnih ploščic. Z njimi preglejte načrte in uskladite terminski načrt izvajanja del. Nekatera podjetja prevzamejo celotno izvedbo in koordinacijo posameznih strokovnjakov.

Za to lahko angažirate arhitekta, izris načrta pa ponujajo tudi nekateri prodajni saloni. Dober inštalater se bo znašel tudi iz vaše skice in vam znal svetovati.

So v gospodinjstvu majhni otroci, starejše ali gibalno ovirane osebe? Se bo situacija v naslednjih letih spremenila? Si želite kad ali prho ali pa morda kar oboje? Potrebujete bide, pa nimate dovolj prostora? Morda je za vas primerna rešitev straniščna školjka s prho. Pomisliti je treba tudi na način prezračevanja prostora, saj plesen in vlaga nista zaželeni. Morda si želite elemente postaviti drugače, kot so bili razvrščeni doslej - tudi to ni nemogoče. Določiti je treba način ogrevanja in postavitev razsvetljave. Seveda pa so pomembni tudi stil in barve, ki jih želite imeti v svoji kopalnici..

Kateri so najpogostejši izzivi pri prenovi

Vodovodni inštalater in pooblaščeni Geberitov serviser Erik Pezdir je za Geberit podal nekaj nasvetov iz prve roke in razkril, kateri so najpogostejši izzivi pri prenovi kopalnice: »Največji izziv pri prenovi kopalnice je ustvariti funkcionalen in prijeten prostor, v katerem se bodo uporabniki dobro počutili in bo zadovoljil njihova pričakovanja ter potrebe. Svetujem, da investitorji razmislijo o izvedbi odtočne inštalacije z brezšumnim cevnim sistemom, kot je Geberit Silent db20, ki ne prenaša zvokov iz kopalnice v druge prostore. Posebno udobje v kopalnici zagotavlja tudi talno ogrevanje. Za majhne prostore je dobra rešitev straniščna školjka s prho, ki združuje stranišče in bide v enem elementu. Geberit AquaClean nudi rešitve za vsako situacijo – od preproste deske z osnovnimi funkcijami do celotne rešitve s spominskimi mesti za do štiri uporabnike.«

»Za kopalnice, ki nimajo svojega prezračevalnega sistema, priporočam vgradnjo podometnega splakovalnika z internim odzračevanjem, ki neprijetne vonjave zajema direktno v straniščni školjki in prečiščen zrak vrača nazaj v prostor – takšen sistem je Geberit DuoFresh. Seveda pa je pametno pri načrtovanju kopalnice razmišljati tudi o tem, da bo čiščenje čim bolj enostavno in se izogibati elementom in materialom, ki čiščenje otežujejo. Higiensko prijazne rešitve so zagotovo stenske školjke, podometni splakovalniki in pršne površine v nivoju tal. Med najbolj zanimivimi rešitvami za lažje čiščenje je školjka brez roba, Rimfree, ter posebna keramična glazura Keratect, ki otežuje oprijemanje nečistoč.«