Kot so sporočili iz indonezijske agencije za naravne nesreče, za zdaj nimajo podatkov o morebitnih žrtvah, pepel pa ne predstavlja nevarnosti za letalski promet, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tiskovni predstavnik agencije Sutopo Nugroho je dejal, da opozorilo ostaja eno stopnjo pod normalno z izjemo štirikilometrskega območja okoli ognjenika. »Prebivalci naj bodo pozorni na morebitne blatne tokove, do katerih lahko pride po izbruhu,« je opozoril.

Ognjenik Soputan je po mesecih povečane dejavnosti izbruhnil tudi januarja in februarja 2016. Vulkan sicer leži 900 kilometrov od območja na Sulveziju, ki sta ga v petek prizadela potres z magnitudo 7,5 in cunami.

This is a video that appears to show a major tsunami in Central Sulawesi, Indonesia.



Via @DianOnno. She also said that people are now unable to to call their relatives in that region. pic.twitter.com/dBnNiF34fs