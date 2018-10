V četrtek bo na Primorskem sončno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno in ponekod megleno, sredi dneva in popoldne pa bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem od 10 do 13, najvišje dnevne od 13 do 17, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

V petek bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu in jugu države bo občasno deževalo.

Vremenska slika: Smo pod vplivom visokega zračnega tlaka s središčem nad zahodno Evropo. Nad naše kraje v višinah s severnimi vetrovi priteka toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo prevladovalo sončno vreme, popoldne bo v sosednjih pokrajinah Avstrije pretežno oblačno in povečini brez padavin. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo v krajih severno in vzhodno od nas prehodno več oblačnosti. Ob severnem Jadranu se bo burja ponovno okrepila.