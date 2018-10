Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je gradbeni inšpekciji izdalo obvezno navodilo, po katerem bo inšpektor vseljenca v novo stanovanjsko hišo brez fasade in uporabnega dovoljenja najprej ustno opozoril na kršitev in mu postavil rok za odpravo nepravilnosti. »Priporočen bo rok za odpravo nepravilnosti v trajanju enega leta, v primeru izjemnih socialnih okoliščin, ki kažejo na to, da v tem času lastnik fasade ne bo mogel končati, pa je priporočen še daljši rok. Šele če te nepravilnosti ne bodo odpravljene v odrejenem roku, bo inšpektor izrekel ukrep skladno s 84. členom gra