Vse od Tromostovja do Mesarskega mosta so na obeh bregovih Ljubljanice gorele zelene in bele bakle. Potem so se zbrali pred kipom Franceta Prešerna, ki mu je nekdo v roko potisnil prižgano baklo. Privrženci Olimpije so prepevali znane navijaške pesmi in mahali z ogromno zeleno zastavo. Nekaj časa jih je spremljal tudi predsednik nogometnega kluba Milan Mandarić. Na današnji dan pred 30 leti se je na tekmi druge jugoslovanske nogometne lige med Olimpijo in Prištino na stadionu za Bežigradom prvič pojavil napis Green Dragons. Tekmo je Olimpija sicer izgubila z 0:1, vendar se je na ta dan rodila navijaška skupina, ki je v prihodnjih letih in desetletjih zaznamovala marsikatero športno tekmo, tako zaradi navijanja kot izgredov in izrazov nestrpnosti. Današnji dogodek je spremljalo tudi nekaj policistov v polni opremi. Dela niso imeli. Viol ni bilo.