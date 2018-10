Klub, ki sliši na ime Žoltasti Troti, na prvi pogled ne more dajati videza zelo ambicioznega moštva. Kljub temu da so se letos uvrstili v 2. slovensko košarkarsko ligo, jih pri njihovem delovanju tudi dejansko ne žene tekmovalnost. Vzrok za njihov nastanek se ne razlikuje dosti od zgodbe iz leta 1974, ko so fantje, ki so prenehali aktivno igrati v najboljši novomeški vrsti, ustanovili klub Loka 74. Danes, v povprečni starosti blizu 70 let, še vedno enkrat na teden igrajo košarko. Polovica jih sicer pride šele po končani vadbi le v bližnjo vaško gostilno, kjer sta največ vprašanj deležna tista dva izmed lokašev, ki sta po poklicu zdravnika.

Pot Žoltastih Trotov do enega izmed najboljših 20 klubov v Sloveniji, z resnim organizacijskim pristopom in kompletnim mladinskim pogonom, se je začela leta 2008. Takrat sedemnajstletna Jaka Lenart in Luka Medle nista bila blizu izbrancev, ki naj bi se sčasoma priključili prvi ekipi Krke. Bila sta željna košarke in formirala sta rekreacijsko ekipo. Lukov dedek, znani novomeški podjetnik Medle, je dejal, da so jih iz Krke vrgli tako, kot čebele vržejo iz čebelnjaka trote, in ker so imeli rumene drese, so se poimenovali Žoltasti Troti. Ker Rumeni Troti bi bilo res vseeno preveč bizarno za ekipo, ki je bila med najboljšimi v rekreacijski ligi.

Luka Mittag trener od samega začetka Po nekaj letih druženja in igranja rekreacijske košarke jim je Matjaž Smodiš predlagal, da bi lahko, glede na uspehe in organiziranost, poskusili stopničko više. Leta 2015 so registrirali klub pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije in prvič nastopili v 4. ligi. Prvo sezono so se še uvajali v državno ligaško tekmovanje, naslednjo pa so se z le enim porazom že uvrstili v 3. ligo in se takoj, samo z dvema porazoma, letos spomladi prebili v 2. ligo. Igralsko okostje se od druge sezone v 4. ligi do zmagovalne tretjeligaške ekipe ni bistveno spremenilo, za letošnjo sezono pa so dodali novomeške fante Martina Mežana, ki je prišel iz črnomaljske Kolpe, Domna Janca, ki je lani igral v 1. hrvaški ligi za KK Škrljevo, in dva fanta iz Krkinega mladinskega pogona, to sta Rok Vidrih in Nejc Šmajdek. Igralsko najbolj izstopata nekdanja igralca Krke, tridesetletnika Bojan Krivec in Črt Ristič, ki dajeta svoj doprinos ne le po igralski, ampak tudi po človeški plati in pri vzgoji mladih. »Osnovna poanta izbire igralskega kadra je, da igrajo novomeški fantje,« pravi Luka Mittag, ki je trener že od vsega začetka. »Najpomembnejši pogoj za uvrstitev v ekipo je, da se ujamejo na osebnostni ravni.« Na opazko, da je v današnjih časih deset let v istem klubu za trenerja izredno dolga doba in ali se ne boji, da bi ga ob morebitnih slabših rezultatih zamenjali, pove: »Naše vodilo je, da je košarka več kot tekmovanje. Želimo, da novomeški fantje igrajo košarko in se ob tem dobro počutijo. Igrali bomo nivo, ki ga bomo zmožni igrati, in o zunanjih okrepitvah ne razmišljamo. Ne verjamem, da bi se naše zanimanje za košarko ob rezultatski stagnaciji zmanjšalo. Ne bom rekel, da se ne veselimo zmag, vendar mi se hodimo v dvorano žogat. Kljub temu da so treningi resni in naporni. Ta odnos nas definira. Tako čutijo igralci in tega se zavedajo vsi, ki so z nami. Na tej poti nas spremljajo dekleta, žene, družine, prijatelji, gledalci in pokrovitelji, ki cenijo tak način dela. Vsi skupaj so gonilo našega delovanja.«