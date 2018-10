Derbi med večnima tekmecema se je na stadionu Poljud končal brez golov. Gostje iz hrvaške prestolnice so imeli pobudo, a niso našli načina, kako žogo spraviti v mrežo Hajduka. Ta je po prihodu novega trenerja Zorana Vulića po dveh zmagah tokrat osvojil točko proti še vedno vodilni ekipi prvenstva. Čeprav večina navijačev ni bila zadovoljna, da se je Hajduk na igrišču postavil obrambno, je bila po besedah trenerja Zorana Vulića to edina možnost za uspeh proti Dinamu. »Igralci imajo kvaliteto. Od mojega prihoda se je ekipa nekoliko dvignila, a še vedno je to daleč od tistega, kar lahko dosežemo in kar želimo doseči. Potrebnega je še veliko trdega dela, da bomo na najvišji možni ravni.« Nogometaši Dinama so osvojili zgolj točko, a še vedno ostajajo prvi. Prednost pred najbližjo zasledovalko, zagrebško sosedo Lokomotivo, se je zmanjšala le na dve točki.

Iz prve trojice pa je izpadla Rijeka. Izbranci Matjaža Keka – zanj je bila to 200. tekma v hrvaškem prvenstvu – so na domači Rujevici gostili Slaven iz Koprivnice in remizirali. Hrvaški prvaki iz sezone 2016/17 so v domačem prvenstvu tako brez zmage že dva meseca in pol.