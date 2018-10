V muzeju so sicer že od leta 2012 pripravili nekaj elektronskih razstav. »Kibernetični svet nam resda ne ponuja neposrednega stika z umetnino oziroma eksponatom in zato z e-razstavami ne poskušamo nadomestiti »fizičnih« muzejskih razstav, lahko pa z njimi dosežemo nekaj drugega: pritegnemo obiskovalce, ki sicer ne zahajajo v muzeje in galerije in ponudimo oddaljeni pristop gibalno oviranim in krajevno oddaljenim uporabnikom,« so zapisali na inštitutu.

S projektom »Dobrodošli, e-obiskovalci!« tako želijo pritegniti morebitne obiskovalce, da bi si dele razstav sprva ogledali na internetu, če bi jih le-te zanimale, pa še fizično. Spletne zbirke samodejno postanejo tudi razstavljeno gradivo svetovne spletne zbirke Europeana, evropske digitalne knjižnice z digitaliziranimi slikami, besedili ter zvočnimi in video posnetki.

Na portalu slovenskega gledališča Sigledal si tako že lahko ogledate nekaj zbirk, vključno z »Najlepšimi iznajdbami človeškega duha na Slovenskem, o prejemnicah in prejemnikih Borštnikovega prstana, kdo so bili slovenski Hamleti, ... Več pa jih bo še sledilo. Namen razstav Iz naših zbirk, katere del je tudi današnja razstava, je obiskovalcem omogočiti lažji vpogled v slovensko gledališko zgodovino. O njih je spregovorila tudi kustosinja Tea Rogelj.