V slovenskem Triglavskem narodnem parku imamo radi vse sorte turistov, dokler se pač držijo pravil. Tudi Avstrijce. Naš bralec pa je ujel v fotografski objektiv prometni znak, ki vsem (ne le nemško govorečim) prepoveduje vožnjo po gozdni poti. Zdaj pa seštejte vse te na videz nepovezane novice. Torej – luknjo vrtajo, da se kar kadi, kradejo nam slogane in zdaj nam na naših cestah postavljajo njihove prometne znake za prepoved vožnje. Barabe, bi rekel tipičen gorenjski avstrofob.

Vse to so seveda le špekulacije, mi pa dobro vemo, da so ta znak na Pokljuki postavili domačini, da jim Avstrijci (ki imajo svoje gozdove za sveto lastnino in razen lastnika tja človeška noga ne sme stopiti) ne bodo kradli jurčkov in lisičk. Hja, le to nas skrbi, da nismo opazili nobenega takega znaka še v italijanščini…

N. N.