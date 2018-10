Smučarji skakalci in skakalke bodo poletno veliko nagrado sklenili danes v Klingenthalu v Nemčiji (ženske ob 11. uri, moški ob 13.15). Nastopili bodo vsi najboljši, saj bo tekma že prva orientacija za zimsko sezono, ki se bo začela 16. novembra v Visli na Poljskem. Moška slovenska vrsta je imela veliko težav s poškodbami. Peter Prevc po dveh operacijah gležnja nima še niti enega skoka, Gašperju Bartolu so operirali meniskus, Žiga Jelar je imel težave s kolenom. Najboljši Slovenec je osemnajstletni Timi Zajc na 13. mestu v skupnem seštevku in tudi z najboljšo posamično uvrstitvijo, četrtim mestom. »Priložnost je dobilo veliko fantov, tako da bomo za zimo izbrali najboljše. Razen Zajčevih dosežkov so bili rezultati povprečni. Ostajam optimist, saj starejši tekmovalci, kot so Tepeš, Damjan in Kranjec, dovolj dobro poznajo sami sebe in imajo obilo izkušenj za kakovostno pripravo,« je povedal selektor slovenske reprezentance Gorazd Bertoncelj.

Že pred zadnjo tekmo sezone si je skupno zmago v poletni veliki nagradi presenetljivo zagotovil 24-letni Rus Jevgenij Klimov. Nihče od tekmovalcev ni nastopil na vseh tekmah, najboljši so izpuščali predvsem tekme v Aziji. Poljak Kamil Stoch, veliki junak lanske zime, je zmagal na prvih treh tekmah poletne velike nagrade, po premoru pa trenutno ni v tako dobri formi (12., 5. in 22. mesto).

Za 42-letnega Gorenjca, ki je v vlogi selektorja od spomladi, je bila poletna sezona stresna. »Od načrtovanih novosti smo jih realizirali petdeset odstotkov. Idej je bilo veliko, a vseh v praksi ni mogoče izvesti. Zaradi poškodb smo morali stalno spreminjati program treningov in tekmovanj,« je dodal Bertoncelj. Peter Prevc je še v obdobju rehabilitacije in ne bo nared za začetek zime. »Po pregledu pri zdravnikih čez štirinajst dni bo znano, kdaj bo lahko začel skakati za trening. Šli bomo po zanesljivi poti, da ne bo zapletov. Trenutno kaže dobro,« je pojasnil Bertoncelj. Domen Prevc je poleti opravil maturo. Sedemnajstletni Žak Mogel (Ljubno) si je skozi celinski pokal izboril sedmo prenosljivo vstopnico za svetovni pokal pozimi.

Vikersundu so stopili na prste

Če bo obveljal sklep komiteja za smučarske skoke pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis), pozimi ne bo poletov za svetovni pokal v Vikersundu (svetovni rekord 253,5 metra), ki bi bili zadnji pred finalom v Planici. Vikersundu je potekel certifikat za letalnico, novega niso dobili, ker niso naredili zahtevanih popravkov.

»To je nekaj let stara zgodba. Tekme v Vikersundu so neobvladljive, kar je slaba reklama za smučarske polete in svetovni pokal. Primer je Peter Prevc, ko je postavil svetovni rekorder z 250 metri, naslednji dan pa je bil s skokom zgolj 110 metrov še vedno šestnajsti. Od Vikersunda so nekajkrat zahtevali, nazadnje spomladi na kongresu v Grčiji, da hrbtišče skakalnice zniža za 1,5 do dva metra. Walter Hofer, direktor svetovnega pokala, je to zelo nazorno pojasnil, da ko gre v Planici po stopnicah, pri dolžini 100 metrov že vidi črto za velikost skakalnice pri 240 metrov, v Vikersundu pa jo zagleda šele pri 140 metrih. Naredili niso nič, ampak le poslali predlog, da mizo dvignejo za 20 centimetrov, kar bi bilo še slabše kot doslej, saj bi skakalec po 40 metrih prišel pod krivuljo leta. Drugi je bil, da bi popravke naredili kar iz snega, a tisti, ki izdaja certifikate, ni hotel prevzeti odgovornosti,« je pojasnil Jelko Gros, član komiteja Fisa za smučarske skoke.

Ker letalnica nima veljavnega certifikata, so jo izbrisali iz koledarja tekem za svetovni pokal v sezoni 2018/19. »Ne bom dal roke v ogenj, da tekem v Vikersundu ne bo, saj obstaja možnost, da zdaj poženejo gradbene stroje in naredijo, kar je zahtevano. Hofer si je izboril pravico, da z Norvežani za 16. in 17. marec poišče model in organizatorja, zato končnega koledarja še ni. Tekma v tem terminu bo zanesljivo nekje na Norveškem,« je dodal Gros. Meni, da ni nujno, da bi znižali hrbtišče. Nihče namreč ni predlagal, da bi v izteku nasuli dva metra materiala, odskočno mizo pa dvignili za meter – in učinek bi bil enak.