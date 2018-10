»Vračam se zelo motiviran in željan trdega dela ter igre. V trenutku, ko je moj primarni cilj vrnitev v pravi tekmovalni ritem, sem se odločil, da so Domžale najboljša možna sredina. Odločitev ni bila težka, navsezadnje sem klub vseskozi spremljal in zanj stiskal pesti. Vem, da pod vodstvom trenerja Simona Rožmana igra odličen nogomet, ki mi je pisan na kožo, kar je bil še dodaten razlog za mojo odločitev. Vem, da lahko z njegovimi usmeritvami in v okolju, ki ga odlično poznam, hitro napredujem. Komaj že čakam, da bom spet nosil rumeni dres in se boril za klub, za katerega navijam že od malih nog. Zelo sem vesel, da sem spet doma,« zadovoljstva ob vrnitvi v Domžale ni skrival hitri Lazarević.

Njegov potencial je v času kadetskega staža opazila italijanska Genova, kjer se je z dobrimi predstavami v mladinski zasedbi prebil vse do članskega moštva. Na Apeninskem polotoku je kasneje nastopal še za Torino, Padovo, Modeno, Chievo in Sassuolo. V Serie A in Serie B je skupno vknjižil 130 nastopov in dosegel osem zadetkov ter dodal sedemnajst asistenc. Sledila je selitev v Turčijo, kjer je bil član ekip Antalyaspor in Karabükspor. Njegova zadnja sredina je bil poljski prvoligaš Jagiellonia, v prihodnje pa bo tako znova nosil dres matičnega kluba.