Tomaž Mastnak: Svobodne trgovine in svobodnega trga je konec

Svet se nedvomno spreminja. Spremembe so hitre in velikokrat dramatične in večinoma ne takšne, kakršne so pričakovali in napovedovali na prelomu stoletij. Namesto »nove svetovne ureditve« imamo vse večji kaos, ki se lahko v vsakem trenutku sprevrže v vsesplošno vojno. Lokalizirane vojne se lahko razširijo in hibridno vojskovanje med velikimi silami lahko v trenutku eskalira v kaj bolj eksplozivnega. In namesto projektiranega »ameriškega stoletja« smo priče zatonu ameriške hegemonije. Med nematerializacijo nove svetovne ureditve in ameriškega stoletja je v resnici povezava, ker so nekateri ključni akterji svetovne politike razumeli novo svetovno ureditev kot ameriško stoletje. In zdaj so prav ameriške reakcije na upadanje lastne moči glavni ustvarjalec kaosa.