Navedba ni točna.

Želeli bi pojasniti, da se je veleposlanik Jelko Kacin v povezavi z morebitnimi aktivnostmi v Luki Koper s soglasjem ministrstva odzval na zaprosila medijev potem, ko so mediji zgodbo o domnevni logistični točki že predstavili na svoj način. V nobenem pogovoru ni omenjal vzpostavitve logistične točke Nata. Poudaril je le, da je treba s preizkusi vojaške mobilnosti preveriti, kaj infrastruktura dopušča in kako hitri so ti premiki. Aktivnosti v Luki Koper so stvar naročnika in izvajalca, je pa dejstvo, da je oskrbovalne poti treba preveriti in preizkusiti, da se lahko po potrebi uporabijo.

Pri tem je ob Luki Koper izpostavil tudi oba evropska koridorja ter letališči na Brniku in v Cerkljah, ki so za naročnike lahko geografsko in strateško zanimivi, ter priložnost, da Slovenija znotraj projekta vojaške mobilnosti dobi dodatna sredstva iz evropskega proračuna za investicije v lastno infrastrukturo.

Jelko Kacin, veleposlanik, stalni predstavnik Slovenije pri Natu