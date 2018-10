Jaz sem takrat najprej telefonirala v kabinet župana in precej razburjeno zaprosila, da mi sporočijo, kdo je to čudno in nespodobno domislico načrtoval, kdo odobril in koliko bomo za to občani plačali. V pismu 29. 11. 2013 so povedali, da je izvajalec javno podjetje Vodovod-Kanalizacija dal izdelati načrte ureditve ulice arhitekturnemu ateljeju Medprostor, d. o. o., iz Ljubljane. »Cena vgraviranega verza Zdravljice ni bila posebej diferencirana, izvedena je bila v okviru celotne arhitekturne ureditve.«

Župan je molčal in ni storil nič, da bi se ta očitna nesramnost popravila. Saj napisa, ki je soliden obrtniški izdelek, ne bi bilo treba zavreči, le preselili bi ga na primernejše mesto in dvignili od tal. Tako nam zdaj preostane le upanje, da bo jeseni prišla v mestno hišo oseba z več občutka za simbole slovenske državnosti in bo bolj spoštljiva do someščanov.

Marija Senčar, Ljubljana