Obnova Ljubljane in promet

Nikakor nisem zadovoljna z novostmi v Ljubljani. Ta se spreminja v globalno prestolnico. Ploskve za pešce in kolesarje so večje, širše, cestišča so manjša, ožja. Spremenjen je prometni režim. Uporabljeni materiali – tlakovci – niso primerni, lahko bi uporabili domači material. Ljubljana s tem izgublja identiteto, postaja globalno mesto brez duše, kjer komaj čakaš, da greš ven iz mesta ali pa vsaj v park, kjer pa je spet premalo klopi. V starem mestnem jedru je polno betona in veliko gostilniških vrtov. Vedno se nekaj prekopava, kmalu po tem, ko je cesta že bila obnovljena.