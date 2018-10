Najprej si, prosim, odgovorite na vprašanje: kako je lahko Črnčec za Šarca velik strokovnjak za varnostno politiko, če vemo, kakšna so njegova stališča in pogledi nanjo? Levica je iskrena in dosledna. Druge koalicijske stranke jo v svoji dvoličnosti puščajo samo, se branijo in sprenevedajo (Tarča, 27. 9.): »Odklanjamo ves sovražni govor in hujskaštvo, ampak: izbira sekretarja je Šarčeva avtonomna pravica, tudi njegova odgovornost…«

Kje pa se skriva njihova odgovornost? Namesto da bi rekli: »Levica ima prav, človek takih nazorov ne more biti z nami«, situacijo omalovažujejo, ko pravijo: njegova (Črnčečeva) stališča ne vplivajo na njegovo strokovnost. Kot sekretar nima pomembnega vpliva. (Zakaj potem poudarjajo njegovo strokovno nepogrešljivost?) Saj ga bo Šarec odpustil, če bo še tvital. Tudi drugi državljani sovražno pišejo. (Samo ni vsak državljan državni sekretar.) »Šarec in Levica potrebujeta medijski prostor«, zbode v tekmovalnosti Han. Horvat (ki se do Mesca večkrat vede vzvišeno pokroviteljsko) meni, da ne bosta ne Šarec ne Mesec podpisala pogodbe, ker bi obema to ustrezalo. (Verjetno bi najbolj ustrezalo Novi Sloveniji.)

Rosvito Pesek v Odmevih z Luko Mescem (26. 9.) vztrajno zanima: »Vam je še v interesu podpis sporazuma z vlado Marjana Šarca?« Potem kot jasnovidka vsevedno interpretira: »Če premier Šarec ta trenutek pristane na to, da zaradi vaših zahtev zamenja nekoga v svojem kabinetu, potem bo večni talec. Že zaradi razporeditve moči si tega ne more privoščiti. Torej do tega ne bo prišlo.« Peskova situacijo zmotno presoja kot boj za moč, za avtoriteto: »Kdo bo koga?« (Tudi Šarec?) Pa sploh ne gre za to. Gre za iskreno politiko, za »protifašistično« politiko, za vztrajanje pri dani besedi.

Peskova ne ostane samo pri tem, ampak še naprej vsevedno razmišlja. (Morda ima kakšne informacije ali pa samo pobožne želje?) Po njenem naj bi Levica spravila koalicijo v spopad z vso gospodarsko elito in posledično: »Zakaj bi bilo njim (koaliciji) še v interesu, da bi podpisali sporazum z njo (z Levico)?«

Zdaj si, prosim, odgovorite: kdo je kriv za spopad z gospodarstveniki? Levica? Poglejmo, kaj imamo. Na eni strani je koalicijska pogodba, ki bi jo desne stranke rade v pogovoru z gospodarstveniki kar spremenile. (Zato so sklicale seje.) Na drugi strani je koalicija, ki je pogodbo sprejela kot svojo politično usmeritev in ki še ne ve, kako, kdaj in do kolikšne mere jo bo lahko izpeljala. Na tretji strani je Levica, ki zagovarja interese delavnih ljudi, interese šibkejših in socialno državo: »Vsi ljudje smo pomembni. Vsak naj po svojih zmožnostih prispeva, da bodo vsi družbeni podsistemi lahko delovali…« Tudi Levica jemlje koalicijsko pogodbo samo kot politično usmeritev. Na četrti strani so užaljeni gospodarstveniki, ki so zgroženi zaradi večje obdavčitve osebnih prihodkov iz rent in kapitalskega dobička.

Med vsemi naštetimi dejavniki potekajo različne interakcije. Desne stranke demagoško podpihujejo napetost med gospodarstveniki, napadajo Levico in poskušajo že na začetku preprečiti, da bi se kaj iz sporazuma uresničilo. Koalicija spodbuja Levico, da ji lahko zaupa, in hkrati na vse pretege, tudi po nepotrebnem, miri gospodarstvenike. Levica mirno prenaša napade desnice in podjetnikov. Z argumenti jim skuša dopovedati, kako širijo neresnice, polresnice in ponavljajo (nekateri zavestno) napačne interpretacije njihovih izjav (izjav Levice). Vedno znova mora tudi razlagati, da nepotrebna provokacija Miha Kordiša ni njena politika. Podjetniki se (ob lastni precenjujoči podobi) »kalimerovsko« pritožujejo in zaradi Kordiša posplošijo pogrom nad celo stranko. Za Klub slovenskih podjetnikov je Levica postala protagonist hujskaških tonov, širitve neresnic, populizma, nedopustnega sovražnega govora do podjetnikov. So zdaj podjetniki v miru razmislili? Se bodo celo opravičili?

Kot vidite, je vsak prispeval svoje, a Levica je postala strelovod za vse. Zaradi interesov desnice in podjetnikov. Zdaj je pred veliko dilemo. Odločitev med možnostjo, da bi lahko izpeljala nekatere svoje »projekte«, a ob tem »prodala« nekatera svoja načela, ne bo enostavna. Jaz sem za bolj pravično družbo in socialno državo. Pa vi?

Polona Jamnik, Bled