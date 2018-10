Letošnja edicija festivala, najgostejše festivalsko dogajanje bo od 4. do 8. oktobra, je odgovor na dogodke v letu 2018 – finančni rezi v kulturi, odziv na prejemnici nagrad Prešernovega sklada, rasizem, izjave patriarhalnega reda in drugo. Geslo festivala je: »Prihodnost bo feministična ali pa je ne bo. Zgrabi pogum.« Mesto žensk želi, je povedala direktorica festivala Teja Reba, ne samo ustvariti prostor za druženje in povezovanje, ampak tudi za navdih, in želi spodbuditi k pogumu, ki bo lahko kljuboval množičnemu ustrahovanju in uveljavljenim paradigmam.

Premiero bo v Stari mestni elektrarni 6. oktobra doživel solo performans Sine Nataše Živković, ki se bo dotaknil črnogorskega fenomena zapriseženih devic oziroma virdžin, ki znotraj družbene formacije vstopajo v moško vlogo. Kot pravi avtorica: »Če bi veljala enakopravnost med ženskami in moškimi, potem pojava virdžin sploh ne bi bilo.« Na isti dan bo v Stari mestni elektrarni premiero doživel performans No. 1.Lane Zdravković v umetniškem tandemu Kitch. Performerka nadaljuje svojo prakso spogledovanja s popkulturo, za katero pravi, da »se v njej v veliki meri zrcali dominantna ideologija, v estetskem smislu pa omogoča plodno ozadje za oblikovanje kičastega performativnega dogodka«.

Festivalsko dogajanje bo posvečeno predvsem domačim ustvarjalkam, v sklopu Mesto umetnic se bodo zvrstili trije performansi domačih ustvarjalk in videorazstava. Razstava Premeščanja/vezja bo 8. oktobra v preddverju Stare mestne elektrarne ponudila različne arhivske videomateriale dvajsetih domačih umetnic, ki so najpogosteje in najtesneje sodelovale z Mestom žensk vse od začetkov iz leta 1995.