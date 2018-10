Med številnimi izjemnimi zgodbami, ki jih mediji lepijo na 27-letnega ruskega pianista Daniila Trifonova, med drugim naj bi bil največji pianist svojega časa, je posebej izstopajoča ta, da je legendarna argentinska pianistka Martha Argerich, ki po svetu organizira najtežja pianistična tekmovanja in je znana kot goreča zagovornica mladih nadarjenih pianistov, vzkliknila: »Česa podobnega še nisem slišala!« Podobno je o genialnosti vzkliknila tudi pri hrvaškem pianistu Ivu Pogoreliću, ko leta 1980 ni zmagal na Chopinovem tekmovanju v Varšavi in je zato protestno zapustila komisijo, s tem škandalom pa mu v bistvu odprla vrata v mednarodno glasbeno sceno.

Vrata se na stežaj odpirajo tudi Daniilu Trifonovu. Nase je mednarodno javnost opozoril precej nepričakovano, v sezoni 2010/2011, ko je najprej osvojil tretjo nagrado na že omenjenem varšavskem Chopinovem tekmovanju, prvo nagrado na Rubinsteinovem tekmovanju v Tel Avivu ter na moskovskem tekmovanju Čajkovskega tako prvo nagrado kot veliko nagrado za najboljšega tekmovalca sploh. Leta 2013 je prejel tudi prestižno nagrado Franca Abbiatija za najboljšega inštrumentalnega solista, ki jo podeljujejo italijanski glasbeni kritiki, potem je dobil nagrado grammophone za umetnika leta 2016, za album Transcendental z Lisztovo literaturo pa je oktobra lani že drugič prejel nagrado echo-klassik ter januarja letos še nagrado grammy.

Te dni je sklenil daljšo turnejo z Newyorškimi filharmoniki, Berlinski filharmoniki pa so ga v tej sezoni povabili k sebi kot rezidenčnega umetnika. S študenti Karajanske akademije in Gregorjem Mayrhoferjem je že odigral baročno obarvan koncert s primesmi 20. stoletja. Sredi februarja ga čaka solo recital z Beethovnom, Schumannom in Prokofjevom (ta program bo nocoj izvedel tudi v Ljubljani), kmalu odide v Peking, kjer ga čaka Šanghajski simfonični orkester, da skupaj izvedejo Drugi klavirski koncert Rahmaninova.

V lanski sezoni se je umetnik posvetil Chopinu, izdal je album Chopin: Evocations, in pripravil kar dvajset recitalov po vsem svetu, med drugim v Carnegie Hall v New Yorku s Gautierjem Capuçonom in komornim ansamblom Kamerata Baltica. V New York Timesu so takrat zapisali: »Ali potrebujemo še en posnetek Chopinovih klavirskih koncertov? No, tega vsekakor, Trifonov jih namreč igra veličastno.«

Trifonov je poleg klavirja študiral tudi kompozicijo in piše lastne skladbe, lani pa je pod taktirko Valerija Gergijeva z Orkestrom Marijinskega gledališča na turneji po ZDA izvedel tudi lastni klavirski koncert.