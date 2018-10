Kot je danes na kongresu vladajočih konservativcev v Birminghamu pojasnila premierka Theresa May, bo sprememba zakonodaje pomagala heteroseksualnim parom, ki se želijo zavezati drug drugemu, da formalizirajo svojo zvezo, ne bodo pa prisiljeni v poroko. Sprememba bo po njenih besedah omogočila, da bodo "vsi pari, istospolni ali heteroseksualni, imeli na voljo enako izbiro v življenju", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Britansko vrhovno sodišče je junija v primeru Rebecce Steinfeld in Charlesa Keidana, razsodilo, da dejstvo, da so zunajzakonske skupnosti dovoljene istospolnim parom, ne pa heteroseksualnim parom, predstavlja kršitev evropske konvencije o človekovih pravicah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Angliji in Walesu so zunajzakonske skupnosti istospolnih parov zakonite od leta 2004, poroke so dovolili deset let kasneje.

Odločitev vrhovnega sodišča ne velja za Škotsko, kjer je vlada prejšnji teden začela posvet, ali naj uvede enake spremembe.

Po podatkih britanske vlade v Veliki Britaniji skupaj živi več kot 3,3 milijona neporočenih parov, skoraj polovica med njimi ima tudi potomce.