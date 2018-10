ZDA so bile nesporne favoritinje tekmovanja, ki poteka vsake dve leti. Enajst od dvanajstih igralcev je uvrščenih med prvih šestnajst na svetovni računalniški lestvici, zato so v ZDA vsi pričakovali, da bodo Dustin Johnson, Brooks Koepka, Justin Thomas, Tiger Woods in ostali prekinili 25-letno sušo zmag v Evropi.

A ravno nasprotno, Američani so doživeli enega najhujših porazov v zgodovini tega tekmovanja. Zdaj počasi prihajajo na dan vzroki in nesoglasja, ki so se pojavila znotraj ekipe samih zvezdnikov, ki samo z nagradami na turnirjih letno v povprečju zaslužijo pet milijonov dolarjev.

Tiger Woods je v nedeljo takoj po porazu dejal, da prevzema svoj del odgovornosti, saj je izgubil vse štiri dvoboje, kar pomeni, da je Evropi predal štiri točke. »Zagotovo sem jaz del neuspeha,« je dejal Američan, ki je v Francijo prišel kot novi junak ZDA, potem ko je en teden prej z zmago na prestižnem zaključnem turnirju sezone turneje PGA prekinil petletno sušo zmag.

Patrick Reed, ki je dva dni igral z Woodsom, je šel še korak dlje. Lotil se je tako kapetana Jima Furyka, kot soigralca Jordana Spietha, obregnila pa se je tudi ob nekatere odločitve reprezentance ZDA. V pogovoru za New York Times je povedal, da je želel igrati z Spiethom, s katerim sta bila uspešna pred dvema letoma, vendar njegove želje niso bile uslišane. »Ni važno, ali se imava rada ali ne, oba veva, kako morava odigrati, da izpolniva cilj,« je dejal Reed.

»Glede na to, kakšne uspehe imam v tem tekmovanju, se mi zdi nelogično, da me kapetan v soboto popoldan ni uvrstil v ekipo. Mislim, da to ni bila pametna odločitev,« je dodal Reed in zaključil z informacijo, ki je presenetila marsikoga. Američani so imeli namreč na notranji strani vrat slačilnice napis ''Pustite svoj ego za vrati''. »To so oni naredili veliko bolje kot mi,« je dejal Reed.

Pika na i težavam Američanov pa je bil fizično obračun dveh soigralcev. Nekaj ur po koncu dvoboja naj bi si po poročanju neimenovanega vira v lase skočila tudi sicer dobra prijatelja in soigralca v sobotnih "foursomih", Dustin Johnson in Brooks Koepka. Slednji naj bi po nekaj popitih kozarcih alkohola dejal, da »bo položil Dustina«, ta pa mu ni ostal dolžan. Narazen so ju morali potegniti soigralci, priče dogodka pa so bile tudi nekatere žene evropskih igralcev, ki so bile šokirane nad hudimi besedami in fizičnim obračunom.