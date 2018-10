Kovinska in elektro industrija na Koroškem po oceni regijskega Sindikata kovinske in elektro industrije (Skei) zaposluje okoli 6000 delavcev. V zadnjem obdobju so ali pa še bodo mnogi od njih prejeli višje plače, saj so bila dogovarjanja z vodstvi družb uspešna, je na današnji novinarski konferenci na Ravnah na Koroškem povedal predsednik regijske organizacije Skei in podpredsednik Skei Slovenije Vili Novak.

Med drugim so se plače zvišale v podjetjih Livarna Vuzenica, Abrasiv Muta, Tab Mežica, urejene so v družbi Monter Dravograd, je nanizal Novak. Izpostavil je, da so v mežiškem Tabu najnižje osnovne plače skoraj 300 evrov bruto višje kot v družbi Sij Metal Ravne.

Posledično si v iskanju boljšega zaslužka mnogi zaposleni z dragocenimi izkušnjami in znanjem poiščejo delo čez mejo v Avstriji. V podjetjih pa vse več zaposlujejo tuje delavce, predvsem iz Bosne in Hercegovine, kar s seboj prinaša komunikacijske težave, ob tem pa šepata strokovnost in produktivnost, opozarjajo v Skei, kjer opažajo tudi, da novi delavci, tako domači kot tuji, hkrati težko sprejemajo delo v zahtevnih delovnih pogojih z visokimi temperaturami.