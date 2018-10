Ob stoječi vodi – posledici orkana Florence, ki je prizadel Severno in Južno Karolino – so se izlegli neobičajno veliki komarji. »Zakaj fotografiraš ose?« je vprašal otrok na videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju facebook, ki se je razširil po spletu. »To niso ose, to so komarji,« se je glasil odgovor ženske za objektivom.

Strokovnjak za žuželke z Univerze v Severni Karolini Michael Reiskind je povedal, da ti komarji lahko človeka pičijo tudi skozi eno ali dve plasti bombažnih oblačil, so pri Quartzu povzeli USA Today.

Gre za komarje gallinipper, ki se po velikih količinah dežja pojavljajo v vzhodnem delu ZDA, lahko pa so do trikrat večji od običajnih komarjev. Samice jajčeca izležejo v prsti na območjih, kjer so poplave pogost pojav. Ta so v prsti lahko več let – tam čakajo, da poplave ustvarijo ustrezne pogoje za to, da se komarji izležejo.

Čeprav nekateri od tovrstnih komarjev lahko prenašajo viruse, ki povzročajo bolezni, je Reiskind zatrdil, da naj ljudi ne skrbi preveč. »Velik komar ni nič bolj nevaren od majhnega,« je še povedal za USA Today.