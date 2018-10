Medtem ko je pred Donaldom Trumpom pester teden, v katerem se bo med drugim ukvarjal s spornim imenovanjem Bretta Kavanaugha za vrhovnega sodnika, se bo njegova soproga mudila na obisku v Afriki. Za Melanio Trump bo to druga mednarodna pot po tem, ko je lani obiskala Toronto.

Napoved obiska štirih afriških držav je marsikoga presenetila, saj se številni spominjajo grobega jezika, s katerim je Donald Trump opisal prebivalce afriških držav. Ker je ameriški predsednik januarja Afričane in Haitijce označil za ljudi, ki prihajajo iz »usranih lukenj«, se mnogi sprašujejo, ali je Melanii res toliko do dobrobiti afriških otrok, ali gre za potezo, s katero skuša nekoliko zmanjšati posledice moževih vulgarizmov.

Njena predstavnica za odnose z javnostmi je ob napovedi afriške turneje dejala, da se prva dama veseli, da se bo lahko »poučila o težavah, s katerimi se soočajo otroci na afriški celini«, ob tem pa spoznavala »tamkajšnjo izredno bogato kulturo in zgodovino«. Ob tem ne gre spregledati, da je zanjo očitno vsa Afrika povsem homogena, brez razlik med posameznimi državami. Njen obisk bo namenjen predvsem opozarjanju na težave, s katerimi se soočajo otroci in mladostniki.

Niti približno tako navdihujoča kot Michelle

Pri BBC so prebivalce Akre, Nairobija in Kaira povprašali, kaj pričakujejo od obiska prve dame. Večina anketiranih se ne nadeja ničesar. Mnogi priznavajo, da gre sicer za elegantno in modno zelo osveščeno žensko, ki pa po njihovem nima moči česarkoli spremeniti. Ena od vprašanih je Melanio primerjala s prejšnjo prvo damo in ob tem povedala, da trenutna prva dama ni niti približno tako navdihujoča kot Michelle Obama.

Afriške turneje so bile že v preteklosti nekaj, kar je opravila skoraj vsaka prva dama. Barbara Bush se je tako leta 1985 odpravila v Sudan hraniti begunce, Hillary Clinton pa je v spremstvu hčerke leta 1997 dva tedna potovala po podsaharski Afriki, kjer sta obiskali senegalski otok Goree in tamkajšnjo Hišo sužnjev, kar je na Hillary naredilo tako močan vtis, da je svojega moža prepričala, da otok vključi v svoj obisk Afrike prihodnje leto. Južno Afriko, Tanzanijo in Raundo je leta 2005 obiskala tudi Laura Bush s svojima hčerkama. Michelle Obama se je zaradi relativno mladih hčerk in drugačnega razporejanja denarja podala na manj mednarodnih turnej, a je kljub temu leta 2011 obiskala Južno Afriko in Bocvano, kjer je promovirala predvsem pomen izobrazbe, še posebej za dekleta.