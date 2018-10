Neurje je območje Dubrovnika zajelo okoli 4. ure zjutraj. Po podatkih hrvaškega meteorološkega zavoda je v treh urah padlo skoraj 260 litrov dežja na kvadratni meter.

Gasilci so do 7. ure črpali vodo iz več kot 30 stanovanjskih objektov, so potrdile pristojne lokalne službe.

Zaradi naliva so bile poplavljene številne ceste v Dubrovniku in okolici. Lokalni novičarski portal dulist.hr je objavil fotografije vrste poplavljenih mestnih ulic. Na fotografijah je videti, da voda na nekaterih cestah sega prek pnevmatik osebnih avtomobilov.

Mestno vodovodno podjetje je sporočilo, da je zaradi močnih padavin voda v vodovodnem omrežju motna in zato ni pitna.

Poplavljene so tudi nekatere ceste

Iz županijskega centra za obveščanje so potrdili, da so poplavljeni tudi deli nekaterih državnih cest. Opozorili so na zemeljske plazove, ki so zasuli ceste v okolici mesta.

Hrvaški avtoklub (Hak) je poročal, da je zaradi vode na cestišču zaprt del državne ceste, ki pelje proti pristanišču v Dubrovniku.

Sporočili so tudi, da je zaradi močnega vetra na avtocesti Zagreb-Split odsek med Svetim Rokom in Posedarjem odprt samo za osebna vozila. Podobno je tudi na avtocesti Reka-Zagreb med Kikovico in Delnicami. Samo za osebna vozila je odprt tudi most na otok Pag.