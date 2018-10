Vse žrtve so bile v svetopisemskem taboru v cerkvi Jonooge v okraju Sigi Biromaru, ki se ga je skupno udeležilo 86 študentov. Usoda preostalih študentov še ni znana, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na območju goratega okraja Sigi Biromaru je bila po podatkih PMI v potresu poškodovanih približno polovica vseh hiš.

V petkovem potresu na Sulaveziju, ki mu je sledil cunami, je po uradnih podatkih umrlo najmanj 844 ljudi, a se bojijo, da se bo število še povečalo, saj reševalci najbolj odročnih območij še niso dosegli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dva potresa tudi na otoku Sumba

Na indonezijskem otoku Sumba so danes zabeležili dva potresa z magnitudo 5,9 in 6,3. Poročil o morebitnih žrtvah ali gmotni škodi zaenkrat ni. Na otoku živi 750.000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prvi potres so na otoku zabeležili ob 1.59 po srednjeevropskem času, drugi je sledil 15 minut kasneje. »Čutili smo štiri tresljaje. Ljudje so bili panični, ko se je zgodil prvi potres in so zbežali iz hotela, približno 40 naših gostov,« je za AFP po telefonu povedal eden od uslužbencev hotela Padadita Beach. Dodal je, da je vse skupaj trajalo nekaj sekund in da opozorila pred cunamijem niso izdali ter da je sedaj vse v običajnem redu.

Otok Sumba je približno 1600 kilometrov južneje od otoka Sulavezi, ki sta ga v petek prizadela potres in cunami.