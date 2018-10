Ameriški raketni rušilec USS Decatur je v nedeljo izvajal »operacijo svobodne plovbe«, ko se je na manj kot 12 morskih milj približal morskima grebenoma Gaven in Johnson v otočju Spratly, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kitajci si lastijo skoraj celotno Južnokitajsko morje, posamezne dele pa si lastijo tudi Tajvan, Filipini, Brunej, Malezija in Vietnam. Peking si svoji celotno otočje Spratly, na katerem je zgradil vrsto vojaških objektov. Kot je sporočil tiskovni predstavnik ameriške tihomorske flote Nate Christensen, se je kitajski rušilec Luyang med nedeljskim incidentom približal ameriški ladji z »nevarnim in neprofesionalnim manevrom«. Po njegovih navedbah je kitajska ladja nato izvedla vrsto agresivnih manevrov in pozvala Decatur, naj zapusti območje. Kitajski rušilec se je premcu ameriškega približal na 45 metrov, zaradi česar se je Decatur umaknil, da bi preprečil trčenje, je dodal predstavnik ameriške mornarice.

Ameriška ladja vstopila brez dovoljenja

Kitajsko obrambno ministrstvo je v sporočilu z javnost zapisalo, da je kitajski rušilec ameriški ladji izdal opozorilo, naj zapusti območje, na katero je vstopila brez dovoljenja. »ZDA večkrat pošiljajo svoje vojaške ladje v ozemeljske vode pri kitajskih grebenih in otokih v Južnokitajskem morju,« so sporočili. Takšno ravnanje »močno ogroža suverenost in varnost Kitajske, močno kvari odnose med Kitajsko in ZDA ter njunima vojskama in močno škodi regionalnemu miru in stabilnosti«, so dodali v Pekingu.

Ameriško-kitajski odnosi so se precej zaostrili na več ravneh, odkar je lani predsednik ZDA postal Donald Trump. Kitajce je razjezila trgovinska vojna, ki jo je sprožil Trump, in odobritev prodaje orožja Tajvanu v vrednosti 1,3 milijarde dolarjev. Washington je minuli teden uvedel nove carine na uvoz iz Kitajske v vrednosti 200 milijard dolarjev.

Kitajska je sprejela vrsto povračilnih ukrepov, med drugim je preklicala načrtovan obisk ameriške vojaške ladje v Hongkongu in odpovedala srečanje poveljnikov kitajske in ameriške mornarice. Prav tako je bilo odpovedano načrtovano srečanje med obrambnima ministroma v Pekingu.