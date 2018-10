Koper še naprej melje

V 3. slovenski nogometni ligi je še naprej najbolj vroč klub Koper, ki edini v letošnji sezoni še ni oddal točke. Nogometaši trenerja Damirja Milinovića so se v 7. krogu znesli nad Vipavo, ki so jo odpravili s kar 6:0. Pred 200 gledalci so na Bonifiki v prvem polčasu v polno zadeli Verunica, Vrdoljak in dvakrat Baša, v drugem pa je končni izid z dvema goloma postavil Tomić. Po prvi četrtini prvenstva v skupini zahod si je Koper na vrhu lestvice priigral že šest točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem Tolminom, njegova razlika v golih pa znaša neverjetnih 30:3. V slačilnici obalnega kluba ob tem očitno vlada izjemno vzdušje, kar je razkril tudi posnetek po tekmi, na katerem igralci v en glas prepevajo različne pesmi.