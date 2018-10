Nizozemci so jezni, ker namerava vlada leta 2020 odpraviti petnajstodstotni davek na dividende. Na ta način hoče premier Mark Rutte v času brexita privabiti multinacionalke, ki se bodo selile iz Velike Britanije in iskale nov sedež. Tako trdi, da je od tega vladnega ukrepa odvisno, ali bosta Shell in Unilever, dve veliki britansko-nizozemski multinacionalki, imeli svoj sedež na Nizozemskem ali v Londonu. Shell je velika naftna družba, Unilever pa gigant živilske industrije, ki proizvaja juhe Knorr, čaje Lipton, sladolede Magnum, majoneze Hellman's… Rutte je prepričan, da ta davek, ki je sicer na Nizozemskem eden najnižjih v Evropi, odvrača tujce od kupovanja delnic v nizozemskih podjetjih.

Nizozemci pa odpravi davka na dividende nasprotujejo iz več razlogov. Eden glavnih je verjetno ta, da ga sami ne plačujejo – plačujejo ga tujci, ki imajo delnice v nizozemskih podjetjih. Nizozemci so proti njegovi odpravi tudi zato, ker vedo, da bodo morali zmanjšanje vladnih prihodkov, ki bi na leto znašalo slabi dve milijardi evrov, nadomestiti z nekim drugim davkom. Malo je tudi ekonomistov, ki menijo, da bo ta vladni ukrep zadržal delovna mesta na Nizozemskem. Vprašanje je tudi, ali bi Shell in Unilever brez njega res zapustila Nizozemsko.

Uspešno lobiranje multinacionalk Nizozemci so na premierja Rutteja jezni predvsem zato, ker odpravo tega davka niti enkrat ni omenil marca lani pred volitvami. Potem ko se je ta ukrep pojavil v koalicijski pogodbi lani oktobra, so tri vladne stranke, obe krščanski stranki in Demokrati 66 (ki so levi liberalci), trdile, da je bila to ideja Ruttejevih desnih liberalcev. Rutte, ki je svojo kariero začel prav v Unileverju, je nato vztrajno zanikal, da bi šlo za lobiranje multinacionalk, a potem so prišli na dan dokumenti, ki so dokazali, da laže. Rutte pa še naprej vztraja pri odpravi davka na dividende. Polemika je toliko bolj žolčna, ker je vlada neuspešna, ko poskuša preprečiti multinacionalkam, da bi se s fiktivnimi podjetji v davčnih oazah izognile plačevanju davkov. Shell je celo po tajnem dogovoru z nizozemsko vlado iz leta 2005 imel podjetje na otoku Jersey, od koder je izplačeval dividende, s čimer je s svojimi delničarji po pisanju dnevnika Trouw oškodoval Nizozemsko za sedem milijard evrov.