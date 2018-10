Ponoči so izpod ruševin izkopali še živo žensko, kar daje vsaj kanček upanja za preostale ujete. V mestu, ki ga je petkova nesreča najhuje prizadela, so že izkopali množični grob, v katerega bodo pokopali identificirana trupla.

Na najbolj prizadetih območjih reševalci skoraj na vsakem koraku odkrivajo grozljive prizore. Prostovoljci Rdečega križa so včeraj v bližini ene od cerkva našli 34 trupel otrok, udeležencev katoliškega tabora. Ker je mnogo pogrešanih ujetih pod ruševinami stavb, na stotine pa naj bi jih v odročnih vaseh pod seboj pokopali zemeljski plazovi, bo število smrtnih žrtev zagotovo naraslo. Oblastem se na nekatera območja še ni uspelo prebiti, je pa evakuacija tam ujetih prebivalcev njihova prednostna naloga. Na ta območja bodo iz Džakarte z letali poslali vso potrebno pomoč, hrano in druge potrebščine, za reševanje pogrešanih oziroma verjetno že trupel pa bodo potrebovali dodatne stroje in osebje.

Preživeli, ki se jim je uspelo pravi čas umakniti na varno, pa te dni zaradi pomanjkanja osnovnih potrebščin prav tako trpijo. Na bencinskih črpalkah se vijejo kilometrske kolone vozil in ljudi, ki čakajo na hrano, vodo in bencin. Policisti umirjajo strasti med prebivalci, ki se bojujejo za vsako skodelico riža in vode. Vse potrebno naj bi iz prestolnice že kmalu dostavili v obliki paketov pomoči.

Na fotografiji: vojaki ostarele in nemočne z območja evakuacije odnašajo tudi na ramenih.