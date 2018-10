Matjaž Robavs, Aljaž Farasin in Gregor Ravnik, člani Tria Vivere: Trio Vivere namesto Eroike

Trio Vivere je po eni strani nova zasedba, ki jo sestavljajo Matjaž Robavs in Aljaž Farasin ter mladi pevec Gregor Ravnik, po drugi strani pa je logično nadaljevanje skupine Eroika, kjer sta prepevala Robavs in Farasin. S prvimi nastopi je novi trio začel konec avgusta, za naš časopis pa so v pogovoru razkrili, kakšni so njihovi pogledi na glasbo in kje iščejo nove priložnosti.