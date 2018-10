Gospe in gospodje iz koalicije in gospod premier, ne gre za tvite, ne gre za to, kar je v preteklosti dr. Črnčec sporočal javnosti prek družbenih omrežij ali kot član civilnodružbenih gibanj a la Odbor 2014. Gre za njegova politična in ideološka prepričanja, za katera ni nujno, da jih bo še skomuniciral tako, kot jih je nekoč, mimo katerih pa ne bo mogel pri opravljanju svojega dela. Bom malce grob in morda prestrog, toda domnevam lahko, da se bodo v njegovih analizah in varnostnih ocenah za predsednika vlade kot grožnja nacionalni varnosti prej našli migranti, četudi nekaj desetin ali kaka stotina, ki bo našla pot skozi rezilno žico in vstopila na slovensko ozemlje (in bodo med njimi tudi otroci, ženske in starčki), ali pa celo drugače misleči iz nevladnih organizacij, Levice itd. kot pa pripadniki Štajerske varde, SDS-ovi postroji in prihodi ameriških vojaških tovorov v Luko Koper in čez njo prek slovenskega ozemlja. S takimi idejami ne gre računati na njegovo nepristranskost in profesionalnost, nasprotno od politično nevtralnega dr. Klemna Grošlja. Črnčecu je zaupana za varnost države pomembna funkcija in njegov politični in filozofski credo je vse prej kot jamstvo za strokovno in objektivno ocenjevanje razmer.

V tem je njegovo imenovanje sporno in nevarno. Dovolil bi si reči, da je tako kadrovanje prej grožnja nacionalni varnosti kot nekaj nelegalnih prestopov meje. Sicer o vsem tem piše v peticiji inštituta »Danes je nov dan«, ki jo je podpisalo že več kot 4200 razmišljajočih glav in ki poziva predsednika vlade k takojšnji odstavitvi dr. Črnčeca.

Aurelio Juri

nekdanji slovenski in evropski poslanec, Koper